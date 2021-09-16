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Замглавы МИД РФ и спецпосланник Генсека ООН обсудили тему борьбы с терроризмом в Сирии

Елизавета Потейчук
22:46 16.09.2021
Сергей Вершинин и Гейр Педерсен обсудили задачи борьбы с терроризмом, всесторонне рассмотрели ситуацию в Сирии и тему оказания гуманитарной помощи нуждающимся.
Замглавы МИД РФ и спецпосланник Генсека ООН обсудили тему борьбы с терроризмом в Сирии
© Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел консультации со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. 

Представители развернуто рассмотрели тему ситуации в Сирии, обсудили задачи по борьбе с терроризмом и оказанию всесторонней гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам при добросовестном выполнении всех положений резолюции 2585 СБ ООН. Отдельное внимание Вершинин и Педерсен уделили проблематике Конституционного комитета, который играет колоссальную роль в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, на что направлена российская политика по Афганистану. Сергей Рябков отметил, что Россия желает обеспечить безопасность своих границ, поэтому ведет действия последовательно.

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