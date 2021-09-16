Спорт «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы Елизавета Потейчук Домашний матч «Локомотива» против «Марселя» закончился со счетом 1:1. © Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости Читайте нас на: Футболисты московского клуба «Локомотив» сыграли вничью с французским «Марселем» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» оказался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна. Забитый мяч Дженгиза Ундера с пенальти вывел «Марсель» вперед. Московская команда отыгралась на 89-й минуте. Гол забил новичок команды Тино Анджорин. Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу варшавского клуба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика