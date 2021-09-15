«Спартак» уступил «Легии» в матче Лиги Европы
«Спартак» проиграл «Легии» в домашнем матче со счетом 0:1.
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
Футболисты московского клуба «Спартак» проиграли соперникам из «Легии» во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу варшавского клуба, сообщает РИА Новости.
Исход игры решил гол Лирима Кастрати во втором тайме в дополнительном времени.
Во втором туре «Спартак» сыграет с «Наполи» на выезде.
Ранее «Зенит» проиграл футболистам «Челси» на старте группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба.