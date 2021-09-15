Спорт «Спартак» уступил «Легии» в матче Лиги Европы Елизавета Потейчук «Спартак» проиграл «Легии» в домашнем матче со счетом 0:1. © Фото: Павел Бедняков РИА Новости Читайте нас на: Футболисты московского клуба «Спартак» проиграли соперникам из «Легии» во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу варшавского клуба, сообщает РИА Новости. Исход игры решил гол Лирима Кастрати во втором тайме в дополнительном времени. Во втором туре «Спартак» сыграет с «Наполи» на выезде. Ранее «Зенит» проиграл футболистам «Челси» на старте группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика