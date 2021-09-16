Ушла из жизни легкоатлетка, экс-рекордсменка мира Маргарита Пономарева

Легкоатлетка Маргарита Пономарева, которая в свое время установила мировые рекорды в беге на 400 метров с барьерами и эстафете 4 по 400 метров скончалась на 59 году жизни. Об этом сообщает ВФЛА.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сказано в сообщении ВФЛА на их странице Вконтакте.

Прощание с Маргаритой Пономаревой состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее паралимпиец Дмитрий Сафронов установил новый мировой рекорд в беге на 200 метров. Спортсмен стал золотым призером Паралимпиады в Токио.