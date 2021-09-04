Россиянин Сафронов с мировым рекордом выиграл золото в беге на 200 метров на Паралимпиаде

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов стал золотым призером Паралимпийских игр в Токио. Он оказался быстрее всех в забеге на 200 метров среди участников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Легкоатлет не пр осто выиграл гонку, но и установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 23,00 секунды. Автора предшествующего рекорда, украинского спортсмена Игоря Цветова, Сафронов «обогнал» на 0,04.

Игорь Цветов стал серебряным призером Паралимпиады, пробежав в этом году 200 метров за 23,25 секунды. На третьем месте оказался еще один россиянин - Артем Калашян с 23,75 секунды.