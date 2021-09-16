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МИД РФ: Россия, Китай, Иран и Пакистан заявили о необходимости национального примирения в Афганистане

Елизавета Потейчук
20:01 16.09.2021
На четырехсторонней встрече «на полях» саммитов ОДКБ и ШОС страны подтвердили необходимость обеспечения мира в Афганистане.
МИД РФ: Россия, Китай, Иран и Пакистан заявили о необходимости национального примирения в Афганистане
© Фото: Пресс-служба МИД РФ
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«На полях» саммитов ШОС и ОДКБ прошла четырехсторонняя встреча России, Китая, Пакистана и Ирана. В ходе нее была затронута тема ситуации в Афганистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавил российскую делегацию.

По итогам встречи было принято совместное заявление, сообщается на сайте МИД России. Представители стран сверили подходы по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане. При этом была подтверждена необходимость достижения национального примирения в стране. 

Ранее стало известно, что ОДКБ проведет несколько масштабных военных учений в Таджикистане. Маневры через месяц пройдут на границе с Афганистаном.

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