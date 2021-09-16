ОДКБ проведет в Таджикистане несколько масштабных военных учений

Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения у себя афганских беженцев и иностранных военных баз. По итогам сессии организации в Душанбе принято решение о проведении в ближайшее время в Таджикистане масштабных военных учений.

Маневры пройдут через месяц на границе Таджикистана и Афганистана, сообщил по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Владимир Путин участвовал в переговорах по видеосвязи. По его словам, из-за обострения в Афганистане страны-участницы должны координировать усилия для обеспечения безопасности. Президент особо отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не стабильная.

На сессии в Душанбе Россию также представляли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Участники утвердили план оснащения Коллективных сил современным вооружением.