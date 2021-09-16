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Источник опроверг сообщения СМИ об ухудшении состояния Звягинцева

Валентина Пескова
19:15 16.09.2021
Ранее СМИ сообщили, что у двукратного номинанта на премию «Оскар» обширное поражение легких, в связи с чем его подключили к аппарату ИВЛ.
Источник опроверг сообщения СМИ об ухудшении состояния Звягинцева
© Фото: R4924_italyphotopress imago stock&people Globallookpress
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Российский режиссер Андрей Звягинцев, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя лучше и уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил «Звезде» источник, близкий к окружению режиссера.

«Его отключили от аппарата ИВЛ и от других каких-либо еще медицинских приборов. В целом знаю, что ему лучше. Улучшения, сказали», - сообщил нам источник.

Ранее сразу несколько СМИ написали, что у известного российского кинематографиста прогрессирует заболевание и якобы уже поражены почти 90% легких.

Как сообщали другие источники 13 сентября, Андрей Звягинцев находится на лечении в Германии в связи с ухудшившимся состоянием после успешного перенесенного им еще летом COVID-19, который дал осложнения на легочную систему. При этом местные врачи, взяв у пациента из России анализы на коронавирус, его наличие в организме режиссера не подтвердили.

Режиссер Андрей Звягинцев является лауреатом премий Каннского и Венецианского фестивалей. На его счету известные фильмы «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена». В 2015 году за фильм «Левиафан» он был удостоен премии «Золотой глобус».

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