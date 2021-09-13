Звягинцев в тяжелом состоянии находится в Германии из-за COVID-19

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий коронавируса и находится в тяжелом состоянии. Об этом «Звезде» сообщил источник из окружения режиссера.

«Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Его состояние связано с коронавирусной инфекцией, это правда. Первый раз он был госпитализирован в Москве, второй раз в июле, и до сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются», - сказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Звягинцев «на грани жизни и смерти» из-за коронавируса.

Андрей Звягинцев - кинорежиссер, сценарист. Лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей. Дважды номинирован на премию «Оскар» и премию британской киноакадемии BAFTA. Обладатель «Золотого глобуса» за фильм «Левиафан» в 2015 году.