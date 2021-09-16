Гражданка Нидерландов, потерявшая сына в крушении MH17, обвинила Украину в незакрытии неба

Гражданка Нидерландов, которая потеряла сына в крушении MH17, обвинила руководство Украины в суде в незакрытии неба над зоной конфликта и уходе от ответственности.

«Я бы хотела обратиться к украинскому правительству. Вы оставили открытым воздушное пространство выше 10 км, зная, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне», - цитирует ее слова РИА Новости.

Кроме того, женщина предъявила обвинение и «Малайзийским авиалиниям» из-за продолжения полетов над районом ведения боевых действий, в то время как другие авиакомпании прекратили осуществлять рейсы над Донбассом.

Ранее СК назвал причину аварийной посадки Boeing 767 в аэропорту Красноярска. По сообщению ведомства, причиной посадки стал отказ гидросистемы самолета.