В стране и мире СК назвал причину аварийной посадки Boeing 767 в аэропорту Красноярска Виктория Ивашечкина На борту воздушного судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress Читайте нас на: В Следственном комитете России рассказали, что причиной аварийной посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Красноярска стал отказ гидросистемы авиасудна. На данный момент проводится проверка, передает ТАСС со ссылкой на СК. «Предварительно установлено, что 11 сентября 2021 года в 20:41 местного времени (16:41 мск) самолет вылетел из аэропорта Антальи. В процессе полета сработала сигнализация - отказ гидросистемы», - сообщили в ведомстве. Также уточняется, что на борту воздушного судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Красноярска, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что трансконтинентальный Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика