СК назвал причину аварийной посадки Boeing 767 в аэропорту Красноярска
В Следственном комитете России рассказали, что причиной аварийной посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Красноярска стал отказ гидросистемы авиасудна.
На данный момент проводится проверка, передает ТАСС со ссылкой на СК.
«Предварительно установлено, что 11 сентября 2021 года в 20:41 местного времени (16:41 мск) самолет вылетел из аэропорта Антальи. В процессе полета сработала сигнализация - отказ гидросистемы», - сообщили в ведомстве.
Также уточняется, что на борту воздушного судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Красноярска, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что трансконтинентальный Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Информации о пострадавших не поступало.