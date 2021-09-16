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В Великобритании начали останавливать заводы из-за высоких цен на газ

Валентина Пескова
16:11 16.09.2021
Компания CF Industries Holdings заявила об остановке своих предприятий в связи с удорожанием стоимости топлива, на котором они работают.
В Великобритании начали останавливать заводы из-за высоких цен на газ
© Фото: Jevgenija Pigozne, imageBROKER, Globallookpress
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Американская компания CF Industries Holdings, занимающаяся производством органических удобрений, заявила о том, что вынуждена остановить два своих производственных комплекса в Великобритании. В официальном сообщении говорится, что причиной такого шага являются высокие цены на природный газ.

В руководстве заводов пока не могут дать прогноз, когда их предприятия снова начнут работать. Заводы производят в основном аммиачно-нитратные удобрения, из-за чего цены на них при продаже могут вырасти, считают эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говоря о росте стоимости газа в Европе, подчеркнул, что рост цен по фьючерсам на топливо к России не имеет отношения. Он, также как и главы нефтяных компаний, добавил, что ценовые параметры в странах Европы восстановятся в привычном режиме с запуском газопровода «Северный поток-2».

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