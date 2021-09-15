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Гендиректор топливной компании объяснил высокую цену на газ в Европе

Валентина Пескова
18:30 15.09.2021
Руководитель и специалист в этой области объяснил стратегическую ошибку компаний, которые не заключили контракты с «Газпромом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karin Rollett-Vlcek, imageBROKER, Globallookpress
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Цены на российский газ для ведущих компаний Европы в последнее время значительно выросли, однако это явление временное. Об этом заявил «Звезде» на полях Тюменского нефтегазового форума генеральный директор якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов.

Как прокомментировал специалист, такая ситуация стала исключительно результатом стратегии, которую в свою время приняли европейские регуляторы, и теперь они пожинают ее плоды.

«Энергетическая стратегия этих компаний заключалась в ограничении доступа к трубе, в результате чего долгосрочные контракты с "Газпромом" на оффтейк-газы заключило гораздо меньшее количество поставщиков. В результате те, кто их заключили, сейчас получают газ по 240-260 долларов, а те кто их не заключили - покупают их на споте по 800 долларов», - пояснил Андрей Коробов.

Эксперт заявил, что данное явление продлится максимум несколько месяцев, после чего ситуация обязательно стабилизируется. Эту проблему в будущем решит уже практически достроенный газопровод «Северный поток - 2». Поставки газа по первой нитке трубопровода, где сейчас оканчиваются пусконаладочные работы, планировалось начать в октябре текущего года.

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