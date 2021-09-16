Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit
Из космоса показали фотографию совершившего аварийную посадку американского бомбардировщика B-2 Spirit.
© Фото: Sra Eugene Oliver, U.S Air, Globallookpress
По данным СМИ, тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit совершил аварийную посадку в штате Миссури на базе Уайтмен. Спутниковый снимок аварийной посадки самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США, который был получен от компании Planet Labs, опубликован в The Drive.
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