В стране и мире Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit Елизавета Потейчук Из космоса показали фотографию совершившего аварийную посадку американского бомбардировщика B-2 Spirit. © Фото: Sra Eugene Oliver, U.S Air, Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit совершил аварийную посадку в штате Миссури на базе Уайтмен. Спутниковый снимок аварийной посадки самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США, который был получен от компании Planet Labs, опубликован в The Drive. © PLANET LABS INC. На фотографии можно рассмотреть, как бомбардировщик находится на лужайке за пределами взлетно-посадочной полосы, накренившись на левое крыло. Во время полета у самолета произошел отказ гидравлической системы, после чего при посадке у него вышло из строя левое шасси, сообщается в источнике. Инцидент произошел во время планового выполнения учебной миссии 14 сентября. Возгораний и пострадавших не зафиксировано. Ранее, по данным СМИ, самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге. Позже стало известно, что самолет совершил аварийную посадку в Пулково.