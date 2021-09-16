Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit

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На фотографии можно рассмотреть, как бомбардировщик находится на лужайке за пределами взлетно-посадочной полосы, накренившись на левое крыло. Во время полета у самолета произошел отказ гидравлической системы, после чего при посадке у него вышло из строя левое шасси, сообщается в источнике.

Инцидент произошел во время планового выполнения учебной миссии 14 сентября. Возгораний и пострадавших не зафиксировано.

Ранее, по данным СМИ, самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге. Позже стало известно, что самолет совершил аварийную посадку в Пулково.