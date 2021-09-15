В стране и мире СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге Елизавета Потейчук По сообщениям СМИ, лайнер из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге. © Фото: Daniel Reinhardt dpa Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, пассажирский самолет из турецкой Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге. «Самолет Airbus A319 выполняет рейс из Антальи в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. На данный момент сообщается, что самолет совершил посадку в аэропорту Пулково. По данным СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей. Ранее самолет Йошкар-Ола-Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика