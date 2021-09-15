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СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге

Елизавета Потейчук
22:28 15.09.2021
По сообщениям СМИ, лайнер из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге.
СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге
© Фото: Daniel Reinhardt dpa Globallookpress
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По данным СМИ, пассажирский самолет из турецкой Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге.

«Самолет Airbus A319 выполняет рейс из Антальи в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На данный момент сообщается, что самолет совершил посадку в аэропорту Пулково. По данным СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей.

Ранее самолет Йошкар-Ола-Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.

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