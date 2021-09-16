Первый в мире центр изучения постковидного синдрома открыли в Петербурге

В России открыли первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий коронавирусной инфекции. Медицинское учреждение начнет работать на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ. Центр назван в честь профессора Иегуды Шенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Исполняющая обязанности ректора СПбГУ, первый проректор Елена Чернова заявила на церемонии открытия учреждения, что российские и израильские ученые и врачи будут решать задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений.

В свою очередь руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Иегуда Шенфельд отметил, что COVID-19 способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний. Он добавил, что другим фактором их возникновения является и постковидный синдром. Для него характерны постоянная усталость, ухудшение концентрации и памяти, головные и мышечные боли, поверхностное дыхание, бессонница.