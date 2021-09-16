Зеленский прервал трансляцию брифинга главы МИД Украины после его критики в отношении ООН из-за Крыма
Дмитрий Кулеба объяснил, что главе государства потребовалось обсудить с ним ряд рабочих вопросов.
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе во время онлайн-брифинга.
Министр в этот момент критиковал ООН за неучастие в «Крымской платформе». Трансляцию пришлось прервать. Позднее она возобновилась. Кулеба объяснил, что главе государства потребовалось обсудить с ним ряд рабочих вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если с украинской стороны планируется обсуждение принадлежности Крыма. По его словам, в первую очередь могут стоять вопросы реализации минских договоренностей и международных отношений.