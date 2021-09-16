Главной темой заседания глав государств-членов ОДКБ стала ситуация в Афганистане

В эти минуты в Душанбе проходит заседание глав государств-членов ОДКБ. Главы большинства стран участниц прибыли в столицу Таджикистана, чтобы очно выступить на мероприятии.

Владимир Путин принимает участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции. От России на встрече лично присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.