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Главной темой заседания глав государств-членов ОДКБ стала ситуация в Афганистане

Павел Ремнев
Алена Миронова
09:45 16.09.2021
Президент России Владимир Путин принимает участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В эти минуты в Душанбе проходит заседание глав государств-членов ОДКБ. Главы большинства стран участниц прибыли в столицу Таджикистана, чтобы очно выступить на мероприятии.

Владимир Путин принимает участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции. От России на встрече лично присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

© ТРК "Звезда"

Главная тема для обсуждения - ситуация в Афганистане. Таджикистан имеет очень протяженную границу с Афганистаном - порядка 1300 километров. Она проходит по очень труднодоступной местности, где невозможно организовать постоянные погранзаставы и даже более-менее регулярное патрулирование. Соответственно, это очень серьезный вызов региональной безопасности. 

© ТРК "Звезда"

Заседание проходит во Дворце наций - официальной резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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