Главной темой заседания глав государств-членов ОДКБ стала ситуация в Афганистане
Президент России Владимир Путин принимает участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В эти минуты в Душанбе проходит заседание глав государств-членов ОДКБ. Главы большинства стран участниц прибыли в столицу Таджикистана, чтобы очно выступить на мероприятии.
Владимир Путин принимает участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции. От России на встрече лично присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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