Путин заявил, что Россия вскоре поставит на боевое дежурство МБР «Сармат» и ЗРК С-500

Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений, речь идет в том числе о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и зенитном ракетном комплексе С-500 «Прометей». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы», - сказал глава государства.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.