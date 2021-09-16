Армия В Краснодаре проходит церемония прощания с генералом Казанцевым Андрей Аркадьев Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре проходит церемония прощания с бывшим командующим войсками России на Северном Кавказе генералом армии Виктором Казанцевым. Проводить его в последний путь приехали сотни людей, среди них сослуживцы, ветераны и неравнодушные жители. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким генерала. Также соболезнования по смерти Казанцева выразил президент России Владимир Путин. Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика