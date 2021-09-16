В Краснодаре проходит церемония прощания с генералом Казанцевым
Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет.
© Фото: Минобороны России
В Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре проходит церемония прощания с бывшим командующим войсками России на Северном Кавказе генералом армии Виктором Казанцевым.
Проводить его в последний путь приехали сотни людей, среди них сослуживцы, ветераны и неравнодушные жители.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким генерала. Также соболезнования по смерти Казанцева выразил президент России Владимир Путин.
Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.