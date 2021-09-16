Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Краснодаре проходит церемония прощания с генералом Казанцевым

Андрей Аркадьев
12:33 16.09.2021
Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет.
В Краснодаре проходит церемония прощания с генералом Казанцевым
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре проходит церемония прощания  с бывшим командующим войсками России на Северном Кавказе генералом армии Виктором Казанцевым.

Проводить его в последний путь приехали сотни людей, среди них сослуживцы, ветераны и неравнодушные жители.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким генерала. Также соболезнования по смерти Казанцева выразил президент России Владимир Путин.

Виктор Казанцев скончался утром 14 сентября в Краснодаре в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:39 В стране и мире
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
08:37 В стране и мире
Видео
Заседание глав государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане
09:38 В стране и мире
Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
10:13 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
07:24 В стране и мире
Семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутской области выплатили по миллиону рублей
Популярное
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.