Индия может стать первым иностранным покупателем С-500

Индия потенциально может стать первым иностранным покупателем систем ПВО С-500. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Потенциально, да. Я вам скажу так - Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения, и мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам», - приводил его ответ на соответствующий вопрос Интерфакс.

Борисов добавил, что пока что договоренностей с Индией по С-500 нет. Он подчеркнул, что экспорт новых систем станет возможен только тогда, когда будут удовлетворены потребности Вооруженных сил России.

В будущем, если индийская сторона сформирует соответствующую заявку, вопрос поставок, по словам Борисова, может быть рассмотрен. Но он подчеркнул, что это будет перспективой «не ближайших лет».

Также Борисов сообщил, что поставки С-500 в Вооруженные силы России уже начались.