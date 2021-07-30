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В отношении стендап-комика Мирзализаде возбуждено дело

Светлана Иванова
17:08 30.07.2021
В прокуратуре подчеркнули, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку.
В отношении стендап-комика Мирзализаде возбуждено дело
© Фото: idrak.m, Instagram
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В отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Соответствующее решение принято прокуратурой Москвы.

«Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")», - уточнили в прокуратуре.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о Мирзализаде, которому ранее полицейские направили повестку о явке в прокуратуру города для беседы относительно его шуток «националистического характера».

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. Соответствующие выводы сделаны на основе проведенного исследования. Видеозапись была опубликована в Сети в открытом доступе, добавили в ведомстве.

В ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в Таганский районный суд города Москвы.

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