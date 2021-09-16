Полиция опровергла слухи об ужесточении наказания за шторки и каркасные сетки в автомобилях

Полиция опровергла данные о планах усилить ответственность за установку в автомобиле шторок, ухудшающих обзор водителя, как сообщили некоторые СМИ.

«Информация об усилении ответственности за установку в автомобиле шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, эта санкция работает уже 10 лет», - указали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что при использовании шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей эксплуатация транспортного средства запрещается. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, дальнейшего увеличения не планируется.

Ранее Autonews сообщил, что за использование шторок и сеток кроме назначения штрафа стали выдавать предписание об их снятии в определенный срок. Если нарушение не будет устранено в течение десяти суток, автоинспекция остановит регистрацию автомобиля, указывал портал.