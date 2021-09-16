В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобиле

В ГИБДД начали применять штрафные санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки.

Как сообщает Autonews, первые сообщения о запрете появились еще весной, но сотрудники инспекции ранее ограничивались лишь предупреждением или же штрафом в 500 рублей. Сейчас же помимо штрафа нарушителям стали выдавать предписание о снятии шторок и сеток в определенный срок. Или же заставляют снять их прямо на месте.

Каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля. Так, инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, где указано, что никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя.

В случае, если нарушение не будет устранено в течение десяти суток, автоинспекция остановит регистрацию автомобиля.