Борисова выбрали главой комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов будет назначен на три года председателем государственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Начальником объединенного штаба ОДКБ назначен представитель России генерал-полковник Анатолий Сидоров. Участники сессии также подписали План оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Следующая сессия СКБ ОДКБ пройдет в Ереване в четвертом квартале 2022 года.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.