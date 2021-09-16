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Борисова выбрали главой комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ

Андрей Аркадьев
11:46 16.09.2021
Участники сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Душанбе подписали пакет документов, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Борисова выбрали главой комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов будет назначен на три года председателем государственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Начальником объединенного штаба ОДКБ назначен представитель России генерал-полковник Анатолий Сидоров. Участники сессии также подписали План оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Следующая сессия СКБ ОДКБ пройдет в Ереване в четвертом квартале 2022 года.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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