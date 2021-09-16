К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ

К отделению МВД РФ по Лискинскому району, которое, по предварительным данным, было атаковано неизвестным, прибыли взрывотехники ФСБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Они также публикуют видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлены автомобили службы безопасности и облачающиеся в костюмы противоминной защиты специалисты.

Утром на сайте МВД по Воронежской области появилась информация о том, что в 05.30 утра в городе Лиски неизвестный ворвался на территорию районного отделения полиции, ранил сотрудника и затем скрылся на автомобиле.

Позже в отделе МВД РФ по Лискинскому району «Звезде» сообщили, что имели место предвыборные учения, а не ЧП.