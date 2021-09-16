Спецназ ВВО разгромил «боевиков», атаковавших колонну техники под Хабаровском

В Хабаровском крае бойцы спецназа отразили «нападение» на колонну военной техники. По сценарию учений, на одном из участков дороги боевики устроили засаду и попытались захватить охраняемый груз.

По сигналу тревоги военные окружили район и вступили с диверсантами в бой. В кратчайшие сроки условный противник был уничтожен, а колонна военной техники защищена.

Ранее в Хабаровском крае прошли учения военных инженеров, в ходе которых военнослужащие зачистили от мин и фугасных снарядов участок местности и проложили безопасный маршрут для колонны.