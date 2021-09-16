Спецназ ВВО разгромил «боевиков», атаковавших колонну техники под Хабаровском
По сигналу тревоги военные окружили район и вступили с диверсантами в бой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровском крае бойцы спецназа отразили «нападение» на колонну военной техники. По сценарию учений, на одном из участков дороги боевики устроили засаду и попытались захватить охраняемый груз.
По сигналу тревоги военные окружили район и вступили с диверсантами в бой. В кратчайшие сроки условный противник был уничтожен, а колонна военной техники защищена.
Ранее в Хабаровском крае прошли учения военных инженеров, в ходе которых военнослужащие зачистили от мин и фугасных снарядов участок местности и проложили безопасный маршрут для колонны.