В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания нового типа крылатых ракет большой дальности. Известно, что разработка и исследование заняли два года.

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