В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Более подробная информация уточняется.
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Северная Корея предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает береговая охрана Японии.
В настоящий момент более подробная информация уточняется. Минобороны Японии занимается сбором и анализом соответствующей информации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания нового типа крылатых ракет большой дальности. Известно, что разработка и исследование заняли два года.