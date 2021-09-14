Вершинин обсудил Афганистан, Сирию и Карабах с президентом Международного Комитета Красного Креста

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером 14 сентября в Женеве. Во время встречи было продолжено активное обсуждение гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, и других регионах. Таким образом Вершинин и Маурер рассмотрели практические аспекты укрепления отношений МККК и России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ и советник премьера Великобритании обсудили региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совбеза ООН. Представители затронули и ситуацию в Афганистане.