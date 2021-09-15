Курсанты учебного центра ВВО освоили навыки подводного вождения танков в Забайкалье

Более 400 курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения освоили навыки подводного вождения танков и боевых машин пехоты на вододроме полигона Песчанка в Забайкальском крае.

В ходе практических занятий экипажи Т-72Б в движении преодолевали искусственный водоем, шириной около 100 метров, с погружением на глубину до 5 метров. При этом, в условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли боевыми машинами по специальным приборам – гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения танков под водой.

Подобные учения ранее проходили в Свердловской области. Боевые машины опускались на глубину и на полном ходу форсировали реку. Курсанты-танкисты отрабатывали не только навыки вождения, но и эвакуацию техники и экипажа.