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Курсанты учебного центра ВВО освоили навыки подводного вождения танков в Забайкалье

Кира Тило
05:30 15.09.2021
Курсанты окружного учебного центра обучились подводному вождению на полигоне Песчанка Забайкальского края.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 400 курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения освоили навыки подводного вождения танков и боевых машин пехоты на вододроме полигона Песчанка в Забайкальском крае.

В ходе практических занятий экипажи Т-72Б в движении преодолевали искусственный водоем, шириной около 100 метров, с погружением на глубину до 5 метров. При этом, в условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли боевыми машинами по специальным приборам – гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения танков под водой.

Подобные учения ранее проходили в Свердловской области. Боевые машины опускались на глубину и на полном ходу форсировали реку. Курсанты-танкисты отрабатывали не только навыки вождения, но и эвакуацию техники и экипажа. 

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