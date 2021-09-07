Нетонущая броня: курсанты-танкисты показали мастерство подводного вождения на Урале

Танки превратились в субмарины на учениях в Свердловской области. Под водой, в условиях нулевой видимости, курсанты учебного центра осваивали азы подводного вождения.

Видимость нулевая, экипажи ориентируются по указывающим направление приборам. Над водой остается только воздухопитающая труба для снабжения кислородом. На всякий случай второе дыхание у танкистов с собой. Изолирующий противогаз в случае необходимости совмещает функции акваланга и спасательного круга.

Сегодня танкисты отрабатывают не только вождение, но и эвакуацию техники и экипажа. Если произошла такая ситуация, что танк затонул, что-то случилось с двигателем или возникла другая неисправность, разбираться будут уже на берегу. Задача эвакуационной группы - закрепить на танке стальной трос. На берегу условно пострадавшему оказывается неотложная помощь. В считаные секунды медики достают механика-водителя из танка.

Механик-водитель, стрелок, командир экипажа - всех специалистов в учебном центре готовят по отдельной программе в течение нескольких месяцев. После выпускного они отправятся в воинские части, где продолжат свою службу.