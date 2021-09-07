Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Нетонущая броня: курсанты-танкисты показали мастерство подводного вождения на Урале

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
18:37 07.09.2021
Боевые машины опускались на глубину до четырех метров и на полном ходу форсировали реку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Танки превратились в субмарины на учениях в Свердловской области. Под водой, в условиях нулевой видимости, курсанты учебного центра осваивали азы подводного вождения.

Видимость нулевая, экипажи ориентируются по указывающим направление приборам. Над водой остается только воздухопитающая труба для снабжения кислородом. На всякий случай второе дыхание у танкистов с собой. Изолирующий противогаз в случае необходимости совмещает функции акваланга и спасательного круга.

Сегодня танкисты отрабатывают не только вождение, но и эвакуацию техники и экипажа. Если произошла такая ситуация, что танк затонул, что-то случилось с двигателем или возникла другая неисправность, разбираться будут уже на берегу. Задача эвакуационной группы - закрепить на танке стальной трос. На берегу условно пострадавшему оказывается неотложная помощь. В считаные секунды медики достают механика-водителя из танка.

Механик-водитель, стрелок, командир экипажа - всех специалистов в учебном центре готовят по отдельной программе в течение нескольких месяцев. После выпускного они отправятся в воинские части, где продолжат свою службу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:38 В стране и мире
«Талибан»* огласил состав нового афганского правительства
17:34 В стране и мире
Видео
«Был спокойным, улыбался»: работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кузбасских школьниц
16:23 В стране и мире
Видео
Две тысячи долларов за подрыв газопровода: что известно о диверсии в Крыму
13:05 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о признании Россией талибов*
13:24 В стране и мире
Пугачева посвятила Краснову слова своей знаменитой песни
Популярное
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Эксперт рассказал, за каких родственников полагается доплата к пенсии
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.