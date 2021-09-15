Бывший курильщик обнаружил необъяснимые последствия COVID-19

Британец сообщил врачам, что после того, как переболел коронавирусом, ощущает запах сигарет. Об этом стало известно после публикации газеты The Daily Mail.

Сообщается, что мужчина делал прививку, но в прошлом месяце он все равно переболел COVID-19. Из симптомов у него был только кашель и потеря обоняния. Однако теперь его каждый полчаса «преследует» запах табака.

Британец рассказал, что раньше курил около 16 лет, но более 10 лет назад отказался от вредной привычки.

«Коронавирус заставил меня почувствовать, будто я снова выкуриваю по 30 сигарет в день. Мне чудится запах дымящейся сигареты или пепельницы», - цитирует мужчину издание.

На данный момент врачи не пришли к выводу, почему коронавирусная инфекция оставила такой побочный эффект.

Ранее стало известно, что последствия коронавирусной инфекции могут затронуть кровоснабжение в головном мозге, а это может повлиять на работу мозга.