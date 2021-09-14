Сборной России по футболу поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году

В Российском футбольном союзе (РФС) признают, что отбор на Олимпийские игры проходит гораздо сложнее, чем квалификация на чемпионаты мира и Европы. Однако для сборной России в этом году поставили задачу выйти на ближайшие Игры в Париже.

Как заявил президент РФС Александр Дюков, в сборной будут обязательно работать в этом направлении.

«Отбор на Игры - это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там», - заявил Дюков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз подверг критике идею о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе. Глава государства напомнил, что в прошлый раз национальная команда принимала участие в Олимпиаде в 1988 году.