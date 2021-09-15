Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Самолет Airbus A319, выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, не совершил посадку в аэропорту в положенное по расписанию время. Командир корабля подал сигнал бедствия, после чего продолжил полет на низкой высоте, сообщили «Интерфаксу».

Когда борт чуть позже все же совершил посадку в аэропорту Пулково, выяснилось, что у машины отказал один из двигателей.