Делить на «черное» и «белое»: шахматист оценил идею изменения порядка хода в игре

Попытки реформировать шахматы предпринимаются уже достаточно давно. Еще сто лет назад чемпионы мира Ласкер, Капабланка говорили, что шахматам грозит «ничейная смерть» и предлагали изменить что-то в правилах. Об этом рассказал «Звезде» шахматист, международный мастер по шахматам Александр Гутенев.

С тех пор прошло достаточно много времени, однако классические шахматы до сих пор живы. За этот период неоднократно предлагались обновленные варианты правил игры. К примеру, шахматы Фишера - с другой начальной расстановкой фигур. По словам шахматиста, в них сейчас играют, но они менее популярны, чем классические.

«В последнее время Владимир Крамник предлагает идею играть без рокировки в шахматы. Говорит, что игра становится более динамичной», - добавил Гутенев.

Одной из идей, предложенных для изменения игры, стала идея устранения правила первого хода белых фигур. В подобном раскладе была якобы обнаружена несправедливость и дискредитация. На такого рода идеи, как рассказал эксперт, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров предложил блюстителям расового равноправия играть в Го, где первыми ходят черные.

В качестве альтернативы существующему порядку хода было предложено, в частности, ходить черным дважды в ответ на первый ход белых, после чего белые также походят два раза и партия вернется к привычным правилам. Гутенев высказался о таком изменении как о потенциально сокращающем возможности игры.

«Я полагаю, что это сократит количество возможных дебютов в шахматах, и игра станет менее разнообразной. Второй вариант, что с такими правилами партии все равно будут часто сводиться к дебютам, которые сейчас уже есть. Что эти правила как-то улучшат игру и ее разнообразят, я не верю», - обозначил он.

Предложенный вариант, как заметил российский шахматист, может стать одной из альтернатив ведения игры, каких сейчас много, но вряд ли станет полноценной заменой шахматам.

«Да и вообще, это выглядит, как попытка исправить и починить то, что и так отлично работает», - заключил эксперт.

Гутенев объяснил, что в шахматах у черных нет больших проблем. По его словам, черные фигуры по прежнему и выигрывают и делают ничьи, а в игре все зависит от уровня игры шахматистов.