В стране и мире Самолет Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя Елизавета Потейчук Приволжская транспортная прокуратура проведет проверку по факту возвращения в аэропорт вылета самолета Йошкар-Ола - Москва. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Из-за отказа двигателя самолет Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры. «Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с поступившим сообщением о возврате в аэропорт Йошкар-Ола воздушного судна, следовавшего рейсом 196 по маршруту Йошкар-Ола - Москва, в связи с отказом одного из двигателей», - сказано в сообщении. Самолет Bombardier CRJ-100 приземлился в аэропорту Йошкар-Олы в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ранее в Белгородской области упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, погиб пилот. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика