Самолет Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Приволжская транспортная прокуратура проведет проверку по факту возвращения в аэропорт вылета самолета Йошкар-Ола - Москва.
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Из-за отказа двигателя самолет Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
«Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с поступившим сообщением о возврате в аэропорт Йошкар-Ола воздушного судна, следовавшего рейсом 196 по маршруту Йошкар-Ола - Москва, в связи с отказом одного из двигателей», - сказано в сообщении.
Самолет Bombardier CRJ-100 приземлился в аэропорту Йошкар-Олы в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее в Белгородской области упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, погиб пилот.