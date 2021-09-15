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СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Турции

Елизвета Потейчук
21:40 15.09.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика в Турции по статье о причинении смерти по неосторожности.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Турции
© Фото: СК Алексей Иванов ТРК Звезда
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По случаю смерти четырехлетнего ребенка в Турции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мальчик, который отдыхал вместе с родителями в Турецкой Республике, был госпитализирован в больницу в Анталье. У ребенка в течение четырех дней не проходили симптомы отравления, и несмотря на оказанную помощь, он скончался.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сообщается на сайте СК РФ.

Чтобы установить точную причину смерти, сказано в сообщении, будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее глава СК Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела о замерзшем мальчике в Челябинской области. В СМИ сообщалось о том, что ребенок был найден на улице без сопровождения взрослых.

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