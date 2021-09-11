Главе СК доложат о расследовании дела о замерзшем мальчике в Челябинской области

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела по факту обнаружения в Челябинской области замерзшего ребенка.

«Решетникову Петру Геннадьевичу (руководителю СУ по Челябинской области - прим. ред.) поручено доложить о ходе доследственной проверки, начатой по материалам СМИ, по факту нахождения замершего пятилетнего мальчика одного на улице», - сказано в сообщении на сайте СК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что челябинцы нашли на улице пятилетнего мальчика без сопровождения взрослых. Малыш был без верхней одежды и просил у прохожих еду.

В соцсетях также было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлена мать ребенка. Рядом с ней находится детская коляска. По словам соседей, родители малыша злоупотребляют спиртным.