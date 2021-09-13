Самолет Як-12 упал в Белгородской области

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Представитель Северо-Западного управления следственного комитета Елена Марковская сообщила журналистам, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Она отметила, что в Воронежском следственном отделе приступили к осмотру места происшествия и воздушного судна. Уже установлено, что полет был санкционирован.

«Собственник самолета также установлен, в ближайшее время он будет допрошен», - сказала Марковская.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в крушении самолета в Иркутской области. В больницу было доставлено трое пострадавших в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.