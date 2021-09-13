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Самолет Як-12 упал в Белгородской области

Елизавета Потейчук
19:39 13.09.2021
В МЧС подтвердили факт падения легкого самолета Як-12 при выполнении сельскохозяйственных работ в Белгородской области.
© Видео: МЧС России © Фото: 31.mchs.gov.ru
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В Белгородской области между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района упал легкомоторный самолет Як-12. Информацию подтвердили на официальном сайте ГУ МЧС по Белгородской области. 

По предварительным данным, сообщает «Интерфакс», погиб пилот. Самолет выполнял агрохимические работы. На место происшествия направлены дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей, оперативная группа ГУ МЧС России по Белгородской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, ОМВД.

© МЧС России

Представитель Северо-Западного управления следственного комитета Елена Марковская сообщила журналистам, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Она отметила, что в Воронежском следственном отделе приступили к осмотру места происшествия и воздушного судна. Уже установлено, что полет был санкционирован.

«Собственник самолета также установлен, в ближайшее время он будет допрошен», - сказала Марковская.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в крушении самолета в Иркутской области. В больницу было доставлено трое пострадавших в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. 

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