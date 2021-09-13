Самолет Як-12 упал в Белгородской области
В МЧС подтвердили факт падения легкого самолета Як-12 при выполнении сельскохозяйственных работ в Белгородской области.
© Видео: МЧС России © Фото: 31.mchs.gov.ru
В Белгородской области между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района упал легкомоторный самолет Як-12. Информацию подтвердили на официальном сайте ГУ МЧС по Белгородской области.
По предварительным данным, сообщает «Интерфакс», погиб пилот. Самолет выполнял агрохимические работы. На место происшествия направлены дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей, оперативная группа ГУ МЧС России по Белгородской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, ОМВД.
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