Гендиректор обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске компании отправлен под домашний арест

Генеральному директору компании, обслуживающей газовое оборудование в пострадавшем от взрыва доме в Ногинске, избрали меру пресечения. Суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при взрыве газа в доме в Ногинске увеличилось до 22 человек. На месте обрушения завершены аварийно-спасательные работы.