Борисов заявил, что военные вузы активно готовят операторов по работе с беспилотниками

В связи с появлением беспилотных систем в различных видах и родах войск военные вузы активно вводят новые специальности по подготовке операторов робототехнических комплексов. Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что в разных родах и видах войск робототехнические системы стали новой устоявшейся тенденцией. Туда включены летательные, надводные и подводные беспилотники, а также сухопутные комплексы «Уран-6» и «Уран-9».

«Конечно, это требует соответствующей подготовки кадров. И новые специальности уже начали появляться с 2020 года в некоторых военных вузах. Курсанты уже обучаются новой специальности операторов по работе с беспилотными системами. Идет плановая работа по подготовке таких специалистов», - цитирует ТАСС слова замглавы правительства РФ в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в сфере создания оружия на новых физических принципах.