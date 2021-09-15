Вице-премьер Борисов: Россия вырвалась вперед в оружии на новых физических принципах

В сравнении с западными странами в области создания оружия на новых физических принципах Россия вырвалась вперед. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество», - рассказал вице-премьер журналистам.

По словам Борисова, разработка нового оружия соответствует главным тенденциям развития военной техники и вооружения, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.

Ранее Юрий Борисов выразил уверенность, что к 2025 году доля гражданской продукции ОПК превысит 30%. В прошлом году, по его словам, доля была доведена до 25,8%.