Захарова: МИД РФ следит за ситуацией на Корейском полуострове после запуска ракет

В Министерстве иностранных дел России пришли к заключению, что разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем Корейского полуострова не существует. Об этом сказано в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что Россия продолжит настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования. А также положений комплексного «плана действий», разработанного Россией и Китаем в 2019 году по решению проблем Корейского полуострова.

Ситуация на полуострове обострилась после того, как в Южной Корее провели испытание баллистической ракеты подводного базирования в ответ на запуск двух аналогичных ракет, который осуществила Северная Корея.