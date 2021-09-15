Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о смертельных отравлениях дезинфектора

Антона Котова, который проводил дезинсекцию в магазине, арбузами из которого, как сообщается, отравились люди, заключили под стражу. Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения до 10 ноября 2021 года.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, в должности дезинфектора, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ, сроком до 10 ноября 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее гендиректор компании, где работал Котов, ответил на обвинения в его сторону. Дмитрий Кутьев заявил, что будет добиваться справедливости в отношении своего сотрудника.