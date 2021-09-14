«Зенит» проиграл «Челси» на старте группового этапа ЛЧ

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» проиграл лондонскому «Челси» на старте группового тура Лиги чемпионов. Встреча прошла 14 сентября в Лондоне и завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Победный гол в российские ворота забил Ромелу Лукаку на 68 минуте.

Ранее Сборной России по футболу поставили задачу по выходу на Олимпийские игры в 2024 году. Президент РФС Александр Дюков заявил, что пройти отбор на Игры сложнее, чем отбор на чемпионаты мира или Европы.