Борисов выразил уверенность, что доля гражданской продукции ОПК превысит 30% к 2025 году

Доля гражданской продукции предприятий ОПК превысит 30% от общего объема продукции в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Доля присутствия российских оборонных предприятий на гражданских рынках в прошлом году составила 25,8% от общего портфеля. Планка в 30% к 2025 году, абсолютно уверен, будет преодолена. Даже прогноз этого года - мы должны где-то приблизиться к 28-28,5% гражданской продукции», - сказал он в ходе Тюменского нефтегазового форума.

В качестве примера Борисов привел АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», выпускающий вооружения для противовоздушной обороны. Вице-премьер напомнил, что это предприятие также «занимается оборудованием для подводной добычи».

«Или Московский институт теплотехники, который всю жизнь разрабатывал баллистические ракеты, сегодня разрабатывает флоты для Гидроразрыва пласта», - добавил он.

Борисов выразил уверенность, что поручения президента к 2025 году довести долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30%, а к 2030 году до 50% будут выполнены.