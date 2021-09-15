Бурые медведи стали все чаще нападать на людей в России

В России медведи все чаще стали нападать на людей. На данный момент в мире насчитывается 250 тысяч особей бурого медведя, большая часть из них обитает на Дальнем Востоке. В нашей стране их количество выросло на 22% за последние три года.

В Красноярском крае от лап хищника пострадали четыре палатки туристического лагеря. К счастью, люди успели покинуть палатки. Еще в этом году медведь насмерть задрал 16-летнего мальчика в национальном парке «Ергаки». Потомственный охотник Афанасий Максимов, встретившийся с медведицей, говорит, что не стоит убегать от медведя, если человек столкнулся с ним.

«Я не помню, сколько разговор длился, но долго, я уговаривал ее, говорил, что я безопасен. Ну в итоге она послушала меня и потопала. Она ушла, и меня затрясло. И эта встреча была предупреждением», - сказал охотник.

Начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Каск заявил, что в лесах медведи без страха стали подходить к человеку из-за запаха продуктов и отходов.

Ранее бурый медведь вышел к сельской школе в Красноярском крае. По данным МВД, животное застрелил полицейский.