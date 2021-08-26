В Красноярском крае медведь вышел к сельской школе

В Красноярском крае сотрудник полиции убил медведя, который вышел к школе в селе Белый Яр. Об этом говорится в сообщении регионального главка Министерства внутренних дел. Как уточняется, правоохранитель застрелил животное из табельного оружия.

«В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе», - сообщили в ГУ МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, медведь представлял опасность для жителей населенного пункта. Уточняется: когда медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, но по прошествии нескольких часов он вернулся.

Напомним, что в конце июля медведь убил туриста в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.