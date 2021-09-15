Миллер опроверг заявление о старте поставок газа 1 октября через «Северный поток - 2»
Алексей Миллер заявил, что поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток - 2» не начнутся 1 октября.
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Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток - 2» не начнутся 1 октября, как ранее сообщало агентство Bloomberg.
«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», - ответил Миллер журналистам.
Ранее в Великобритании назвали преимущества «Северного потока - 2» для Европы. По мнению читателей Daily Express, строительство газопровода помогло европейцам не попасть в американскую ловушку с газом.