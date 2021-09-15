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Испанского подростка впервые в мире госпитализировали из-за пристрастия к компьютерной игре

Елизавета Потейчук
17:54 15.09.2021
Испанца госпитализировали, в частности, с расстройством аутистического спектра из-за его большой любви к компьютерной игре впервые в мире.
Испанского подростка впервые в мире госпитализировали из-за пристрастия к компьютерной игре
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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В Испании 15-летнего подростка госпитализировали из-за пристрастия к онлайн-игре. Мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери, которая умерла от онкологии год назад.

Такой случай произошел впервые в мире, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который принимал участие в исследовании. Испанец избегал общения, не выходил из дома, у него наблюдалось расстройство сна. Кроме того, он не проявлял интереса к происходящему вокруг и перестал следить за личной гигиеной.

Отмечается, что подросток ранее хорошо учился, но в какой-то момент начал отставать от программы и прогуливать занятия.

Ранее российский психолог заявил, что использование гаджетов перед сном «тормозит жизнь» и мешает уснуть. По его мнению, это вызывает перевозбуждение нервной системы, что нежелательно перед засыпанием.

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