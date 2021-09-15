Испанского подростка впервые в мире госпитализировали из-за пристрастия к компьютерной игре

В Испании 15-летнего подростка госпитализировали из-за пристрастия к онлайн-игре. Мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери, которая умерла от онкологии год назад.

Такой случай произошел впервые в мире, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который принимал участие в исследовании. Испанец избегал общения, не выходил из дома, у него наблюдалось расстройство сна. Кроме того, он не проявлял интереса к происходящему вокруг и перестал следить за личной гигиеной.

Отмечается, что подросток ранее хорошо учился, но в какой-то момент начал отставать от программы и прогуливать занятия.

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